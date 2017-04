Wancley entrega câmeras de monitoramento para delegacia de Poconé

Deputado destinou R$ 500 mil para aquisição de 358 câmeras de monitoramento, que serão instaladas em 20 delegacias estratégicas de Mato Grosso

O deputado Wancley Carvalho (PV) entregou na tarde de ontem (20), em Poconé, os equipamentos que farão a segurança orgânica no prédio da delegacia de polícia do município. O kit de monitoramento é composto por câmeras, televisor, no-break, gravador digital entre outros.

O delegado de Poconé, Olimpio da Cunha Fernandes Junior, destacou a importância ter a disponíveis recursos de videomonitoramento na unidade. “As câmeras vão auxiliar e muito. O dia a dia da delegacia é cheio de surpresas e, as vezes, estamos atendendo ocorrências, ou fazendo outras atividades, e não temos como acompanhar alguns delitos que possam acontecer na unidade. As câmeras propiciam segurança para delegacia e para quem estiver dentro dela”, pontuou.

O investigador e chefe de operações da unidade, Joadilson Tomás Martins, avaliou que os equipamentos são essenciais para monitorar os veículos apreendidos no pátio.”Na outra unidade tínhamos problemas com furtos. Nosso pátio é cheio, e com o monitoramento vamos evitar e inibir ações criminosas”, destacou

No total, o deputado destinou R$ 500 mil para aquisição de 358 câmeras de vigilância, que já estão sendo instaladas em 20 delegacias estratégicas de Mato Grosso. Cáceres, Cuiabá e Pontes e Lacerda já foram contempladas.

“Poconé é município de fronteira com a Bolívia, e precisa de uma segurança orgânica, na delegacia, bem estruturada; esse kit traz segurança para os profissionais e também para a sociedade. Tenho atuado para contribuir, de maneira efetiva, para a segurança pública do estado”, pontuou o parlamentar.

O prefeito de Poconé, Tatá Amaral participou da entrega dos equipamentos, e agradeceu ao deputado pelo auxílio no fortalecimento da segurança pública no município. “Como gestor, agradeço ao deputado, que é da segurança pública, e conhece as dificuldades dessa área”, finalizou.

Autonomia financeira – Durante visita a unidade, o deputado apresentou aos policiais o trabalho que vem realizando na Assembleia Legislativa, com a Câmara Setorial Temática que tem debatido a autonomia financeira das forças de Segurança Pública de Mato Grosso. O objetivo fortalecer a discussão de um novo modelo de autonomia, com o propósito de desburocratizar e destravar a gestão das forças de segurança.

Educação – Após visita a delegacia, o deputado anunciou a destinação de R$ 100 mil para investimentos na educação de Poconé. O recurso, proveniente de emenda parlamentar, será aplicado conforme demanda da comunidade e prefeitura municipal.