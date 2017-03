Wancley e vereadores reivindicam melhorias para escolas de Pontes e Lacerda

Projetos de reforma, construção e ampliação de unidades escolares estão em andamento na Seduc;

Wancley e vereadores Anderson Barbosa e Cleber Sella reivindicaram melhorias

O deputado estadual Wancley Carvalho (PV) e os vereadores por Pontes e Lacerda, Anderson Barbosa (PP) e Cleber Sella (PMN) se reuniram com o secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, para acompanhar a destinação de recursos e andamento de processos das escolas no município.

Em fevereiro, o secretário esteve em Pontes e Lacerda, e se comprometeu em destravar os processos que estão paralisados na secretaria de Educação (Seduc).”Pontes e Lacerda é uma das prioridades do nosso programa Pró-Escolas. Avançamos na liberação de verba emergencial para a escola 14 de Fevereiro, e tão logo finalize a licitação, vamos iniciar a construção da quadra na mesma escola”, destacou Marrafon.

De acordo com o deputado Wancley, diversos projetos de sua autoria, para reforma, construção de quadras e salas de aula, para as escolas da região oeste, tramitam na Seduc.

“São vários projetos em andamento. E é importante que façamos gestão junto a essas iniciativas. É fundamental também a presença dos vereadores, representando a Câmara, auxiliando nessas cobranças. O secretário tem nos ajudado a destravar esses processos que são antigos aqui”, pontuou o deputado.

Durante a reunião, realizada na manhã desta quarta-feira (22), em Cuiabá, o vereador Anderson Barbosa, que também é professor, agradeceu o auxílio do deputado. “Após a visita do governador e secretário em Pontes e Lacerda, viemos aqui, com o apoio do deputado Wancley, reiterar as ações requeridas pela comunidade escolar para todas as nossas escolas do município”, declarou.

Após a solicitação do deputado, o secretário confirmou o envio de recursos emergenciais para manutenção do telhado na escola 14 de Fevereiro e retomada das obras, em ritmo acelerado, na escola Antônio Carlos de Brito. “Contem com meu trabalho na busca de melhorias para estrutura das unidades e também em melhorias nas questões pedagógicas”, disse o deputado.

O vereador Cleber Sella disse que é importante essa reunião para buscar soluções para os problemas enfrentados no município.”Espero que nossas reivindicações sejam atendidas, e que o secretário determine a realização dos serviços necessários nas nossa escolas”, finalizou.

Durante a reunião, Marrafon sugeriu que os vereadores proponham ao executivo municipal a realização de convênios com a Seduc, para receber recursos e acelerar os processos.

Por: Eduardo Cardoso.