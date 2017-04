Wancley destina R$ 50 mil para reformar escola de Nova Olímpia

Emenda parlamentar foi reivindicada pelos vereadores do Partido Verde, além do prefeito municipal

A pedido do vereador Uanderson França, o Anderson do Sindicato (PV), o deputado estadual Wancley Carvalho (PV) encaminhou emenda parlamentar de R$ 50 mil para reformar a escola municipal Sagrado Coração de Jesus, em Nova Olímpia.

O serviço será executado por meio de convênio com a secretaria de Estado de Educação (Seduc). A unidade escolar atende mais de 450 alunos, de quatro a dez anos.

“Esse recurso vem em boa hora; é preciso fazer algumas adequações na escola e, após solicitação, o deputado destinou essa emenda para nosso município”, destacou Uanderson ao agradecer o deputado Wancley pelo compromisso com Nova Olímpia, durante visita ao gabinete do deputado, nesta quarta-feira (29).

A escola Sagrado Coração de Jesus é referência na educação infantil em Mato Grosso. A cada ano, o empenho dos profissionais da unidade faz com que os alunos alcancem melhores resultados nos indicadores educacionais de aprovação e desempenho.

“A educação é a base para o desenvolvimento da nossa sociedade. Como deputado tenho esse compromisso e responsabilidade de potencializar essa área que tanto precisa de investimentos. Recebi o pedido de vereadores e prefeito e, imediatamente, encaminhei a emenda parlamentar”, pontuou o deputado Wancley.

A solicitação para melhoria na unidade escolar também foi solicitada pelo prefeito do município, Zé Elpídio (PSD) e o vereador Edinho Gregório (PV). Ainda em visita ao gabinete do deputado Wancley, o secretário de Cultura, Gil Santos, solicitou apoio do parlamentar para as comemorações do aniversário do município, que será realizado no próximo dia 13 de maio.

Por: Eduardo Cardoso.