Wancley destina R$ 130 mil para investimentos em saúde e esporte de Nova Lacerda

Deputado atendeu pedido do vereador ‘Fi da Serraria’ e encaminhou recursos para compra de ambulância, aparelhos de fisioterapia e academia ao ar livre

Para auxiliar na melhoria da qualidade da saúde e incentivar a prática de atividades físicas em Nova Lacerda, o deputado estadual Wancley Carvalho (PV) destinou R$ 130 mil para compra de ambulância, de aparelhos de fisioterapia e implantação de academia ao ar livre.

Os recursos foram reivindicados pelo vereador Elves José Pereira, popularmente conhecido como Fi da Serraria (PMDB). No total são duas emendas, que contemplam áreas como saúde e educação. Para aquisição do veículo e diversos aparelhos de fisioterapia, foram destinados R$ 100 mil. Já para a academia ao ar livre, R$ 30 mil.

O deputado já havia encaminhado recursos de emenda parlamentar ao município, no ano passado. Porém, na ocasião, a prefeitura não conseguiu aprovar o projeto para construção de banheiros, que seriam implantados na praça municipal.

“Infelizmente perdemos esses recursos no ano passado. Agora, com essa nova gestão, com o prefeito Uilson e o vereador Fi da Serraria, vamos contemplar a população. A ambulância é muito importante para o município, assim como os equipamentos de fisioterapia também auxiliarão a todos. A praça será mais um estímulo para prática de exercícios físicos”, destacou Wancley.

O vereador Fi da Serraria esteve na última quarta-feira (07), no gabinete do deputado, em Cuiabá, e agradeceu o empenho do parlamentar. “Trouxe o pedido da ambulância ao deputado, e ele solucionou esse problema para nós, já que estamos com dificuldade nessa área. Pedi também uma academia e aparelhos para fisioterapia, e esses recursos também já foram garantidos por ele”, agradeceu o vereador.

Texto: Eduardo Cardoso;

Foto: Pedro Henrique.