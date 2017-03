Wancley destina R$ 100 mil para festividades dos 265 anos de Vila Bela da Santíssima Trindade

No próximo domingo (19), Vila Bela da Santíssima Trindade completa 265 anos de cultura e história. Por ocasião da data, o município volta a ser a capital de Mato Grosso, posto que ocupou por quase 100 anos.

Com objetivo de fomentar o grande valor histórico e as inúmeras expressões culturais da cidade, o deputado Wancley Carvalho (PV) destinou R$ 100 mil em emenda parlamentar para realização das festividades, que incluem exposições fotográficas, exibição de filmes e documentários que retratam a cinematografia negra e shows locais e nacionais.

Além disso, desfile cívico, seguido da cerimônia de transferência da capital mato-grossense e apresentações culturais, entre elas as danças do Congo e do Chorado, também fazem parte da programação que começa hoje (17), com sessão solene da Assembleia Legislativa, e se estende até domingo.

“Agradeço imensamente o empenho e compromisso do deputado Wancley com Vila Bela. Nossa festa é tradicional, e com a crise financeira que passamos, é muito importante contar com o apoio do deputado da região”, pontuou o prefeito Wagner Vicente da Silveira (PV), de Vila Bela.

De acordo com Wancley, Vila Bela é o berço do estado; e é extremamente importante para Mato Grosso, sobretudo para o Brasil. Em 1752, a descoberta de riquezas minerais na região do Rio Guaporé fez com que Portugal se apressasse em povoá-la, temendo que os vizinhos espanhóis o fizessem primeiro.

Assim, foi criada a Capitania de Mato Grosso e sua capital instalada em 19 de março do mesmo ano, com o nome de Vila Bela da Santíssima Trindade.

“Se Vila Bela não existisse, hoje a história poderia ser totalmente diferente. A não criação de Vila Bela, naquele contexto histórico, poderia fazer de nós, hoje, território espanhol. Torná-la capital novamente, temporariamente, e celebrar esse momento, é de infinita importância para cultura e história do nosso povo”, finalizou.

O governador Pedro Taques (PSDB) e o secretário de Cultura, Leandro Carvalho, além de outras autoridades, também participam das atividades programadas.

Investimentos – Durante sessão plenária da Assembleia legislativa, que será realizada a partir das 19h, desta sexta (17), na Câmara Municipal, o deputado Wancley Carvalho vai anunciar novas emendas parlamentares e ações que têm articulado junto ao Governo do Estado.

Serão mais R$ 700 mil em investimentos, por meio de emendas parlamentares, além de doação de projetos arquitetônicos para obras no município. Junto a secretaria de Infraestrutura e Logística, o deputado conseguiu a construção da ponte sobre o Rio Capivari. A obra está orçada em R$ 1,4 milhão, e será executada em parceria com a prefeitura municipal, que pagará metade do valor.

