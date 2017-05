Wancley defende reforma de aeródromo em Pontes e Lacerda; Sinfra fará melhorias

Secretaria vai realizar melhorias na estrutura, recapeamento da pista de pouso e decolagem e implantar sinalização luminosa

Uma reivindicação antiga do deputado Wancley Carvalho (PV), junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, está em estágio avançado na secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), por meio da Coordenadoria de Aeroportos (Coaero) da pasta.

O asfalto da pista do aeródromo municipal precisa de manutenção. Pedriscos estão se soltando, formando uma camada de cascalho sobre a pista. A atual situação pode comprometer a segurança de pousos e decolagens de aeronaves. Além disso, a sinalização é precária.

“Nosso aeroporto, na verdade aeródromo, por conta de suas características técnicas, está incluso no plano de ações dessa ano, na secretaria. Dessa forma, ele receberá o Plano Básico da Zona de Proteção de Aeródromo (PBZR), Plano Básico de Zoneamento de Ruído, que incluiu ainda implantação de cerca operacional, recapeamento da pista de pouso e decolagem e projeto de sinalização luminosa”, esclareceu Wancley.

O parlamentar tem acompanhado de perto o andamento desses projetos. Em novembro do ano passado, Wancley participou das discussões sobre o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, durante seminário realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, organizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal (CDR).

Na ocasião, o parlamentar defendeu a construção do aeroporto de Pontes e Lacerda, destacando que é preciso ampliar os destinos da aviação comercial em Mato Grosso. Em função da crise econômica, o Governo Federal reduziu os investimentos para o Programa de Desenvolvimento da Aviação Civil Regional.

Texto: Eduardo Cardoso;

Fotos: Adriano Monezi.