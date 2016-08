Wancley cobra de ministro do Meio Ambiente investimentos para proteger nascentes

Ministro Sarney Filho, que também é do Partido Verde, sinalizou ao deputado Wancley que vai destinar recursos

Eduardo Cardoso

O deputado Wancley Carvalho (PV) solicitou ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, investimentos para preservação e revitalização de córregos e nascentes de Mato Grosso. O encontro ocorreu nessa quinta-feira (25), em Cuiabá.

Na reunião, Wancley sugeriu ao ministro que fosse desenvolvido um projeto piloto no estado para cuidar de córregos urbanos. “O trabalho de recuperação precisa ser imediato. Temos que cuidar de nossas nascentes. Não podemos deixar nossos rios e córregos morrerem, como tem acontecido em outros estados”, frisou o deputado.

Deputado federal licenciado para assumir o Ministério do Meio Ambiente, Sarney Filho também é filiado ao Partido Verde e ferrenho defensor das causas ambientais.

“O apoio do ministro, ambientalista e profundo conhecedor do assunto, será de extrema importância para Mato Grosso. Ele [ministro] demonstrou sensibilidade com o assunto, e vamos continuar debatendo essa pauta”, afirmou Wancley.

O ministro participou na capital do evento Pecuária Sustentável, realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em parceria com o grupo Carrefour. Na ocasião, a rede supermercadista lançou uma plataforma de controle para compra de carne bovina mato-grossense.

Rio Cuiabá – O trabalho de preservação, limpeza e revitalização de rios, córregos e nascente têm sido prática recorrente do deputado Wancley. Em julho, juntamente com 50 entidades, o parlamentar idealizou a limpeza do Rio Cuiabá. Cerca de 1.500 voluntários participaram da ação que recolheu cerca de 30 toneladas de lixo do rio.

Recentemente o deputado lançou o livro digital Guia das Nascentes de Mato Grosso, que traz os detalhes dos principais rios do estado, detalhando as bacias dos rios Paraguai, Amazonas e Araguaia/Tocantins. O material está disponível no site do parlamentar.