Wancley apoia e incentiva esporte na região Oeste de Mato Grosso

Com apoio do deputado Wancley Carvalho (PV), a Liga Desportiva Regional Sudoeste de Mato Grosso (Lidersu) está realizando a primeira edição do Campeonato de Futsal Regional. O jogo inicial ocorreu no último sábado (21), em São José dos Quatro Marcos. Treze equipes masculinas e dez femininas se enfrentam entre si, em confrontos sediados em seis cidades.

Na modalidade masculina, a equipe campeã levará R$ 10 mil, já a vice fica com R$ 4 mil. No feminino, a premiação é de R$ 4 mil para a primeiro lugar e R$ 2 mil para a equipe que ficar em segundo lugar. A decisão será em 16 de dezembro, na cidade da equipe que fizer a melhor campanha na competição.

“Está sendo um evento de alto nível técnico. Com essa iniciativa vamos fomentar a prática esportiva e envolver a comunidade da região Oeste além de, claro, dar oportunidade para que surjam novos talentos esportivos na região”, comentou o deputado Wancley Carvalho que é um dos patrocinadores da competição e está unido no propósito de promover o crescimento da prática esportiva em Mato Grosso.

De acordo com regulamento definido pela Lidersu, para se inscreverem, as equipes precisaram atender alguns critérios, tais como a necessidade de ter personalidade jurídica.

“Toda a arbitragem é realizada por profissionais da Federação Matogrossense de Futsal (FMFS), o que mostra o profissionalismo e seriedade do projeto; a intenção é realizar essa ação a longo prazo, expandir para outras modalidades, e levar ao maior número de municípios da região”, frisou Edson Justino dos Reis, presidente da Lidersu.

Parceiros – Além do apoio do deputado Wancley, para realização da primeira edição do Campeonato de Futsal Regional, a Lidersu conta com a parceria da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Consorcio Complexo Nascentes do Pantanal, Cenecir Sports e das prefeituras de Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol D’Oeste, Quatro Marcos, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Salto do Céu, Rio Branco, Lambari D’Oeste, Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste, Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Texto: Eduardo Cardoso.

Foto: Gabriel Lizieri.