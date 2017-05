Voluntários se unem para limpeza do Rio Cuiabá; ação ocorre em junho

A iniciativa do deputado Wancley Carvalho (PV) chega a sua segunda edição e reúne órgãos públicos, voluntários, movimentos sociais, empresas e ONG’s

Mais uma vez voluntários e entidades estão se mobilizando para a segunda grande ação de limpeza e preservação do Rio Cuiabá. Após um ano da primeira edição, os amigos do Rio Cuiabá estão definindo os detalhes, convocando novos voluntários e organizando o cronograma.

Em celebração ao mês mundial do meio ambiente, a ação será realizada no dia 24 de junho, com concentração na Praça Luiz Albuquerque, também conhecida como Praça do Porto, em Cuiabá. Simultaneamente a preparação da ação, a ONG Teoria Verde e parceiros estão realizando palestras educativas em escolas de Cuiabá e Várzea Grande.

Assim como no ano passado, o trabalho voluntário é primordial para o bom êxito da ação. Por isso, a organização convoca e convida todos que queiram se ajudar, e se tornar amigo do rio. “Não basta só falar em conscientização, é preciso fazer nossa parte e colocar a mão na massa”, enfatizou o deputado Wancley Carvalho (PV), idealizador e coordenador da ação.

Em 2016, os voluntários do grupo Amigos do Rio Cuiabá retiraram cerca de 30 toneladas de lixo. Foram parceiras 50 instituições, quatro bairros ribeirinhos envolvidos, cinco quilômetros de rio percorrido e centenas de voluntários; entre eles cooperativas de reciclagens, que reaproveitaram parte do que foi recolhido.

A Associação Amigos do Rio Cuiabá também procura novos parceiros que queiram somar forças na defesa do rio. Os interessados podem entrar em contato com o gabinete do deputado Wancley Carvalho, pelo telefone (65) 3313-6795.

Texto: Eduardo Cardoso;

Fotos: JL Siqueira/ALMT;