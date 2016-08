VOCAÇÃO: CONSTRUINDO O REINO AQUI E AGORA

Quis o Senhor construir uma obra que não tem fim. Assim como seu criador, pleno de infinitude, a obra da criação necessita a cada dia ser recriada, atualizada, aprimorada, pois a vida é movimento, e a obra de Deus está viva, seu reino vive e floresce. Dessa forma, todos os dias, somos nós cristãos chamados a vida e a desenvolver nossos dons e talentos, desempenhando um papel importantíssimo nessa imensa obra de criação de nosso Pai.

O plano maior de Salvação somente tem sentido se o entendermos em sua dinamicidade, o que pressupõe que o entendamos inacabado, não como sinônimo de imperfeição, mas como sinônimo de aperfeiçoamento constante, essencial, vital, pois a obra de Deus nunca para.

Deus quer contar conosco para que seu plano de amor assuma cada vez maiores proporções chegando a todas as criaturas, oferecendo-lhes a mesma oportunidade de comunhão entre os irmãos e com Deus. E é bem por isso que Deus nos chama, nos vocaciona, nos faz um apelo para que tomemos nosso lugar no plano salvífico e o realizemos na vida da humanidade.

Assim, vocação é chamado, é convite, é oferta,

é sensibilização; não é imposição ou adesão sem vontade;

é ato de amor e entrega a um plano maior.

Todo ser humano é vocacionado, é chamado a fazer parte dos planos de Deus em vista de sua própria realização, mas também deve cooperar para a plena realização do outro. Deus quer contar conosco, nos incumbe de ter presença ativa no aperfeiçoamento de tudo que contribua para o seu plano. Portanto, fiquemos atentos, muitos são chamados, mas nem todos escolhidos, pois a escolha de Deus por nós depende da nossa vontade livre de adesão ao seu plano, feito no mais puro ato de amor.

Sempre é tempo de fazer parte dos planos de Deus e assim como Ele nos chama para que façamos nossa adesão livre, optemos por ser parte desse constructo tão antigo e tão novo: o Reino de Deus entre os homens aqui e agora!

MÊS DE AGOSTO, MÊS DAS VOCAÇÕES!

SEMPRE É TEMPO DE ESCUTAR OS CHAMADOS DE DEUS EM NOSSA VIDA!