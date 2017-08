Vila Cardoso vence Bocaiuval e fica com o título do Campeonato Municipal em Porto Esperidião

No domingo (13/08), Porto Esperidião reviveu fortes emoções com a grande final do Campeonato Municipal de Futebol edição 2017. A população portense e visitantes foram presentados com um jogaço de bola entre Vila Cardoso x Bocaiuval.

O Estádio Municipal Severino Perminio de Medeiros foi pura festa das torcidas organizadas das respectivas equipes, onde o time da Vila Cardoso sagrou-se vencedor ao bater a equipe da comunidade Bocaiuval por dois gols de diferença.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) parabenizou os atletas e delegações, enfatizando que estará sempre presente e se esforçando ao máximo para que as pessoas possam ter o direito de participar de eventos esportivos de Porto Esperidião. “Este é um compromisso meu e do meu companheiro, vice-prefeito Antônio Carlos, de enfrentar esta administração que não é fácil, sem nunca se esquecer do povo e do que o povo precisa para ser feliz. Apesar da dificuldade financeira enfrentada pelo país, é preciso encarar a realidade. Com saúde e lazer, viveremos com pouco, mas seremos felizes”.

A grande final contou com a presença de vereadores, secretários e demais autoridades do município, e maciça participação dos moradores, não só da sede do município como também das comunidades rurais.

Por: Assessoria.