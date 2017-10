VILA BELA: Unidade Avançada do INCRA será transformada em Escritório Regional

O assessor geral da presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Cláudio Siqueira e Silva garantiu ao prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente da Silveira (PV), durante reunião realizada no último dia 28, que após sua extinção, a Unidade Avançada Vale do Guaporé será transformada em Escritório Regional para facilitar as ações dos assentados.

O representante do órgão disse também que todos os servidores permanecerão no município e que os mesmos seguirão prestando atendimento aos pequenos produtores.

A reunião contou ainda com a presença do diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento do Incra, Clóvis Figueiredo Cardoso e do vice-prefeito de Vila Bela, Dr. André Bringsken (PMDB).

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Foto: Assessoria.