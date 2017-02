Vila Bela da Santíssima Trindade abre seleção com 52 vagas

Os salários variam entre R$ 931,22 a R$ 11.941,99.

A Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 562 km de Cuiabá), abriu as inscrições para preencher 52 vagas em um processo seletivo. Segundo o edital, as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro. Os salários variam entre R$ 931,22 a R$ 11.941,99. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 até R$ 70.

De acordo com a prefeitura, as vagas são para pessoas com ensino fundamental, médio e superior. As oportunidades são para os seguintes profissionais: agente comunitário de saúde, assistente social, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, instrutor de artesanato, mecânico, médico, merendeira, motorista de veículo pesado, operador de pá carregadeira, operador de patrol, operador de retroescavadeira, orientador social, professor, psicólogo, recepcionista, técnico em desenvolvimento infantil, técnico em enfermagem e zelador.

Os candidatos devem ser avaliados por prova objetiva escrita. O exame deve ser aplicado no dia 12 de fevereiro. Os interessados devem entrar no site da organizadora do concurso e fazer a inscrição.

Para ver o edital e fazer a sua inscrição, acesse: http://www.klcconcursos.com.br/