Vila Bela assegura participação no projeto Esporte Integração

Vila Bela da Santíssima Trindade assegurou sua participação na Copa Integração de Futebol Amador, que será desenvolvida a partir do segundo semestre nos municípios da região oeste de Mato Grosso. O projeto Esporte Integração é uma proposta do deputado federal, Ezequiel Fonseca (PP) ao Ministério do Esporte, e como o próprio nome diz, visa a integração dos atletas e desportistas amadores dos 22 municípios da grande região oeste do estado. Cerca de R$ 1 milhão serão investidos nesta competição.

Na última segunda-feira (27/03), secretários, coordenadores e chefes de departamento do setor de esportes estiveram em São José dos Quatro Marcos para conhecerem as vertentes do projeto. Entre eles, o Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Vila Bela, Aquino Bispo.

O projeto contará com diversas modalidades e de acordo com o secretário Aquino, Vila Bela já começa a se preparar para a competição, tanto na categoria Aberto, quanto na categoria Juvenil. Segundo ele, a competição promete ser muito acirrada, principalmente no futebol, onde os municípios possuem muita tradição.

Vila Bela inclusive já sabe quem será seu adversário nesta primeira fase da competição. A seleção de futebol de Vila Bela enfrenta Comodoro, em jogos de ida e de volta, sendo o primeiro em casa.

Cidade vizinha, Pontes e Lacerda também já sabe quem será seu adversário nesta primeira fase. A equipe enfrenta a seleção de Rondolândia.

Além do Futebol, o projeto ainda contará com Voleibol, Handebol, Futebol de Areia e Futsal.