Vereadores de Vila Bela participam de audiência com Pedro Taques e viabilizam recursos para o município

Os vereadores Flávio (presidente da câmara), Edclay, Elias, Everaldo, Ueber e Aroeira na companhia do deputado Mauro Savi (PSB) , estiveram em Cuiabá nesta terça-feira (11) em audiência com o governador Pedro Taques, para tratar de assuntos do interesse da população vilabelense.

Na pauta estiveram a pavimentação asfáltica que da acesso ao frigorifico (em construção), agilidade no repasse do recurso da tradicional Festança de Vila Bela 2017 (Festa do Congo) e a construção da ponte sobre o rio Capivari.

Ao final da reunião, o governador Pedro Taques enalteceu os vereadores e o deputado Mauro Savi pela defesa que faz pelo município e afirmou ter compromisso com Vila Bela da Santíssima Trindade. Sobre as demandas apresentadas em audiência o governador garantiu que só aguardará o projeto de pavimentação asfáltica por parte da prefeitura para que o convênio possa ser firmado. Quanto ao recurso da Festança de Vila Bela, solicitou de imediato á Casa Civil prioridade no repasse à entidade organizadora. Sobre a ponte do rio Capivari, o governador disse que enviará um projeto de lei para Assembléia Legislativa, dando condições de liberação de recursos do estado aos municípios com certidão negativa(inadimplente) para posterior viabilidade na construção da ponte.

Os vereadores por sua vez, agradeceram o governador e o deputado Mauro pela conquista de uma escola estadual no distrito de Santa Clara e outra (escola estadual quilombola) no centro urbano de Vila Bela, onde já estão licitadas.

Fonte: Vila Bela em Pauta.