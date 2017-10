Vereadores de Vila Bela aprovam projeto que autoriza a execução de serviços com maquinários da Prefeitura, dentro de propriedades rurais

Câmara de vereadores de Vila Bela da Santíssima Trindade aprovou nesta última segunda-feira(02), o projeto de Lei 026/2017, que tem por finalidade regulamentar a utilização de máquinas e equipamentos de propriedade do Poder Público em prol dos pequenos produtores, fomentando o desenvolvimento das atividades econômicas rurais do município.

Através desse programa, será oferecido aos pequenos produtores as tão esperadas horas de máquinas, como pá-carregadeira e implementos agrícolas, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Agricultura com incentivo de até seis(06) horas, por imóvel beneficiado.

Para esse tipo de serviço, o pequeno produtor será isento de qualquer tipo de pagamento do valor da hora máquina. Mas terá que comprovar a necessária licença ambiental, para que somente após o Poder Público poder realizar os serviços solicitados.

Ao ser aprovado na câmara, os vereadores lembraram que esse é o primeiro passo para atender uma demanda antiga dos produtores rurais e fomentar as atividades agrícolas no município de uma forma regulamentada.

Fonte: Vila Bela em Pauta.