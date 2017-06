Vereadores de Jauru visitam gabinete do deputado Oscar Bezerra e pedem apoio para instalação do CATIS

Os vereadores de Jauru, Vilmar Lopes Viana, popular Gela Guela (PSB) e Valdeci José de Souza, o Passarinho (PSB) estiveram na capital do estado no dia 24 de maio, para uma audiência com o deputado estadual e companheiro de partido, Oscar Bezerra (PSB).

Em conversas com o parlamentar, os vereadores cobraram uma maior atenção do mesmo para o município, bem como para os demais municípios da região, e investimentos em saúde, infraestrutura e educação.

Gela Guela e Passarinho pediram apoio do deputado para a implantação do CATIS (Centro de Acesso a Tecnologia para a Inclusão Social) em Jauru.

Os Centros de Acesso à Tecnologia para Inclusão Social são laboratórios de informática oferecidos gratuitamente pela Superintendência de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso – SECITEC, e disponibiliza espaços coletivos gratuitos de acesso às tecnologias para inclusão social, com vista no aperfeiçoamento da qualificação profissional, melhoria do ensino e inclusão social de portadores de deficiência.

Através do CATIS são ofertados cursos de Informática Básica, Navegação na Internet, Jogos Pedagógicos, Auxiliar Administrativo, Operador de Computador, Empreendedorismo, entre outros, de acordo com a capacidade da unidade e demanda da região.

Os vereadores enaltecem o projeto desenvolvido pelo Governo do Estado, e que já conta com mais de 440 centros em 112 municípios de Mato Grosso, mas rechaçam a necessidade do mesmo para a comunidade jauruense.

Oscar Bezerra agradeceu os vereadores pela cordialidade e se comprometeu a levar essa cobrança aos órgãos competentes, bem como a destinar recursos para o município de Jauru e sua região.

Por: Leandro Régis / Da Redação.