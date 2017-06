Vereadora Drª. Terezinha pede realização de eventos culturais na Praça Miguel Gajardoni

Em sessão ordinária do dia 12 de junho, a vereadora e médica Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) se mostrou preocupada com o adormecimento dos eventos culturais em Pontes e Lacerda e indicou ao Executivo Municipal para que através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura dê oportunidade aos talentos e volte a trazer as famílias até a Praça Municipal nos fins de semana.

A parlamentar afirma que o município dispõe de muitos talentos na área cultural, seja com música, teatro, dança, pintura ou capoeira. “Nosso município possui vários artistas a serem aproveitados. E para que isso ocorra, indico que se realize o mais breve possível, de preferência na semana destinada às festividades da independência, eventos que possam explorar as diversidades culturais de nossa cidade, objetivando destacar e impulsionar a nossa cultura, como também despertar na população o gosto e comprometimento pela arte”.

Antes de encerrar seu discurso, Teresinha voltou a falar sobre a urgente necessidade do resgate, tanto da cultura, quanto da Praça Miguel Gajardoni, que por tantos anos foi palco dos principais eventos de Pontes e Lacerda. “A nossa praça central precisará voltar a ser frequentada pela população, e um evento dessa magnitude, ocasionará momentos de lazer de forma saudável e construtiva”, resumiu a vereadora.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.