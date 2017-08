Vereadora Dra. Teresinha pede evento comemorativo ao Dia do Ciclista

A médica e vereadora por Pontes e Lacerda, Drª. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) indicou ao prefeito municipal, Alcino Barcelos (PRB) a realização de evento comemorativo ao Dia do Ciclista, a partir do próximo ano.

Conforme a vereadora, a utilização da bicicleta é muito grande, tanto no esporte, lazer, quanto como meio de transporte. “O ciclismo traz não só beneficio à saúde dos seus usuários, como contribui com o controle de gazes nocivos que são jogados pelos veículos motorizados diariamente na atmosfera. O dia 19 de agosto foi decretado como Dia Nacional do Ciclista, então futuramente temos que aproveitar essa data para mobilizar a sociedade com um evento que contemple passeios, competições, e outras atividades voltadas para este seguimento, inclusive oferecendo brindes aos participantes”, relatou a mesma.

No entendimento da parlamentar, é preciso ampliar o trabalho de conscientização, quanto ao uso desse veículo tão importante para a manutenção da saúde da população, e divulgar seus efeitos.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.