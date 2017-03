Vereadora Dra. Teresinha pede Delegacia da Mulher ao governador Pedro Taques

No último domingo (19/03), a vereadora Dra. Teresinha Nunes da Cunha (PRB) esteve em Vila Bela da Santíssima Trindade para a comemoração dos 265 anos do município e, durante reunião de prefeitos e vereadores, voltou a lembrar o governador Pedro Taques (PSDB) sobre a necessidade da instalação de uma Delegacia da Mulher em Pontes e Lacerda (a 440 km de Cuiabá).

O primeiro pedido aconteceu há cerca de duas semanas, quando Pedro Taques e toda a sua comitiva estiveram em Pontes e Lacerda para o lançamento da obra de pavimentação asfáltica da MT-473 (Estrada do Matão).

Diante dessa reivindicação, o governador autorizou o Secretário de Estado Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas a realizar estudos para a viabilização desta ação, inclusive solicitando agendamento de uma visita da Vereadora e sua filha, Dra. Crystiane Cunha ao gabinete do governador, em Cuiabá.

De acordo com a Vereadora, uma reunião será marcada nos próximos dias em Cuiabá, para que a implantação da tão sonhada Delegacia da Mulher volte a ser discutida com o governo do estado.

Por: Leandro Régis / Da Redação.