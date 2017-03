Vereadora Dra. Teresinha indica ao Executivo, limpeza do terreno da Creche do Jardim Adriana

O ano de 2017 marcou o início de uma vida pública muito promissora por parte da vereadora ponteslacerdense, Dra. Teresinha Nunes da Cunha (PRB). Eleita com 431 votos, em outubro do ano passado, a mesma tem cumprido o seu papel de fiscalizadora e contribuído com o desenvolvimento municipal.

Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (27/03), Dra. Teresinha apresentou uma indicação ao Executivo, para que através do departamento competente, providencie a limpeza do terreno, em que está sendo construída a Creche do Jardim Adriana, especificamente aos fundos da Escola Municipal Sanária Silvéria de Souza.

A vereadora rechaça que devido ao período chuvoso, a vegetação cresceu muito e que isso tem gerado riscos e certa insegurança, tanto aos alunos, quanto aos moradores das imediações. Segundo ela, a vegetação alta pode contribuir para a proliferação do mosquito da dengue, esconder animais peçonhentos e até pessoas má intencionadas.

Por: Leandro Régis / Da Redação.