Vereadora Dra. Teresinha faz explanação sobre o assédio moral no ambiente de trabalho

Durante mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora e médica de Pontes e Lacerda, Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB) voltou a fazer uso da tribuna, desta vez, para explanar sobre um mal comum nos ambientes de trabalho: O assédio moral.

O assédio moral é algo que infelizmente ocorre com freqüência em empresas particulares ou órgão públicos, e que podem ser identificados por meio de consultas médicas rotineiras, ou exames periódicos realizados por meio do PCMSO, que é obrigatório e regulamentado na NR7.

E uma das principais causas do assédio é o desejo do empregador em demitir o empregado. Mas para não arcar com os custos de uma demissão sem justa causa, o empregador busca criar um ambiente insustentável na expectativa de que o empregado acabe pedindo demissão. Tais atitudes não são de exclusividade do empregador, ou seja, quando o empregado quer sair, mas não quer pedir demissão, muitas vezes utiliza-se dessas artimanhas, de modo a forçar o empregador a demiti-lo.

O gesto é caracterizado por condutas de violência psicológica contra o empregado. Na prática o ato de expor o empregado a situações humilhantes (como xingamentos em frente dos outros empregados), exigir metas inatingíveis, negar folgas e emendas de feriado quando outros empregados são dispensados, agir com rigor excessivo ou colocar “apelidos” constrangedores no empregado são alguns exemplos que podem configurar o assédio moral.

Confira abaixo, uma lista de atitudes que podem identificar um assediador moral:

Procura inferiorizar, amedrontar, menosprezar, difamar, ironizar…

Faz brincadeiras de mau gosto;

Não cumprimenta e é indiferente à presença do outro;

Solicita execução de tarefas sem sentido e que jamais serão utilizadas;

Controla (com exagero) o tempo de idas ao banheiro;

Impõe horários absurdos de almoço, etc.).

Conforme a vereadora, o assédio moral deve ser contido imediatamente pelos líderes ou coordenadores de serviços, pois as conseqüências são, no mínimo desastrosas.

Por: Leandro Régis / Da Redação.