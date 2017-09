Vereadora Dra. Teresinha faz discurso na Câmara, com o tema: O HOMEM DE BEM

Na sessão ordinária do dia 18 de setembro, a vereadora e médica, Dra. Teresinha Aparecida Nunes da Cunha (PRB), utilizou da tribuna para levar uma mensagem aos colegas de bancada e demais participantes.

“Hoje falaremos, aos senhores uma mensagem que não é minha porque ainda não possuo a evolução e nem a luz que traduz esta mensagem : O HOMEM DE BEM.

O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil,se ninguém tem do que se queixar dele,enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele.

Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria; sabe que nada acontece sem a sua permissão, e submete-se em todas as coisas à sua vontade.

O homem de bem tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.

Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar.

O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse á justiça.

Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas ventura que promove, nas lagrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros , antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa.

É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos.

Respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança maldições aos que não pensam como ele.

Em todas as circunstancias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas , que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à idéia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece clemência do Senhor.

Não tem ódio nem rancor , nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios. Porque sabe que será perdoado, conforme houver perdoado.

É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidades de indulgencias, e se lembra destas palavras de Cristo:”Aquele que está sem pecado atire a primeira pedra”.

Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidencia. Se a necessidade o obriga a isso , procura sempre o bem que pode atenuar o mal.

Estuda as suas próprias imperfeições, e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dize: Que o amanha , trará em si alguma coisa melhor do que na véspera.

Não tenta fazer valer nem seu espírito, nem os seus talentos, as expensas dos outros. Pelo contrario, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros.

Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado.

Usa mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe tratar-se de um deposito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhe dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões.

Se nas relações sociais, alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna.

O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente.

O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados.

Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz ás demais”.

Para concluir a sua mensagem, Teresinha pontuou. “Se todos nós, que temos em nossas mãos, o poder de representar o povo em um cargo político, agíssemos como um homem de bem, nossa pátria espelharia a honradez e ventura de sermos brasileiros, mas ainda está em tempo de aplicarmos esta política, desta forma faremos a diferença”, finalizou a mesma.

Texto do Evangelho segundo o espiritismo – capítulo XVII.