Vereador João Leite agenda reunião com o presidente do INSS, em Brasília

No próximo dia 25, o presidente da Câmara de Jauru, vereador João Leite (PSD) estará em Brasília, na Capital Federal para uma importante reunião com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo de Melo Gadelha, pedindo a instalação de uma agência do INSS em Jauru, que depois de concluída poderá atender municípios como Vale de São Domingos, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí e a Vila Cardoso, distrito de Porto Esperidião.

De acordo com o vereador, a reunião em Brasília contará com o prefeito de Jauru, Pedro Ferreira (PSD), com o prefeito de Vale de São Domingos (PSB), Geraldo Ramos; o prefeito de Figueirópolis D’Oeste, Eduardo Vilela (PSDB); o prefeito de Indiavaí, Valteir Quirino dos Santos (PSD) e o prefeito de Porto Esperidião, Martins Dias de Oliveira (PMDB).

João Leite garante que a construção de uma agência do INSS em Jauru é uma reivindicação antiga da população jauruense. São mais de 10 anos em busca deste sonho, que segundo ele, parece estar muito perto da realidade. “Eu estou em meu sexto mandato como vereador e sempre defendi as causas sociais da população de Jauru. Já paguei muito caro por ajudar os idosos, aposentados e pensionistas de nossa cidade, levando, buscando, ajudando a providenciar as documentações, mas fui eleito justamente para isso. Fui eleito para defender os direitos da população, principalmente dos menos favorecidos”, resume o presidente do Legislativo Municipal.

O prefeito de Jauru, Pedro Ferreira garantiu apoio ao projeto e irá providenciar o espaço, uma área com dois terrenos, ao lado da 43ª CIRETRAN, medindo 1.200 metros quadrados. O deputado federal, Ezequiel Fonseca (PP) também comprou a ideia e já destinou R$ 1 milhão em emenda parlamentar. A Previdência Social irá arcar com mais R$ 1 milhão para a obra, avaliada em R$ 2 milhões.

Por: Leandro Régis / Da Redação.