Vereador James busca auxílio de Wancley para resolver situação de ponte em Quatro Marcos

Pedido de reconstrução da ponte de madeira foi feita pelo prefeito Ronaldo Floreano (PSDB), no mês de maio; vereador pede intercessão do deputado junto à Sinfra

O vereador por São José dos Quatro Marcos, James Silva (PSDB), solicitou auxílio do deputado Wancley Carvalho (PV), para reconstrução de uma ponte de madeira no município. O pedido de manutenção já chegou a ser feito em maio, pelo prefeito Ronaldo Floreano (PSDB).

Em visita ao gabinete do parlamentar, nessa quinta-feira (13), James afirmou que veio reforçar a solicitação feita pela prefeitura, que há dois meses protocolou ofício na secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), com dados detalhados, sobre a situação da ponte.

“Venho ressaltar o pedido do prefeito, e buscar a soma de forças com o deputado Wancley, para resolvermos essa situação, junto a Sinfra. O local está praticamente intransitável; ela é a única ponte, no município, que dá acesso às cidades de Lambari D’Oeste e Rio Branco: pecuaristas, produtores rurais e moradores em geral, utilizam esse trajeto para ir à Quatro Marcos”, pontuou James.

No documento protocolado na Sinfra, constam o laudo técnico, realizado por um engenheiro do município, relatório com fotos e memorial de cálculo. Além disso, existe outro pedido para construção de uma ponte de concreto, em substituição a atual.

“Essa é minha missão como deputado: auxiliar na demandas dos municípios. Houve pedido do prefeito Ronaldo, agora reforçado pelo vereador James, e vou buscar junto ao Estado para encontramos a solução mais rápida para esse problema”, finalizou Wancley.

Texto/Foto: Eduardo Cardoso.