Vereador agradece Wancley por destinar ambulância para Vale de São Domingos

A devolução inédita de parte dos recursos economizados pela Assembleia Legislativa resultou em um grande investimento para a saúde de Mato Grosso. Por indicação do deputado estadual Wancley Carvalho (PV), diversos municípios da região oeste foram contemplados.

A necessidade de um veículo especializado para transportar os pacientes no município de Vale de São Domingos era uma demanda antiga, reivindicada pelo então enfermeiro e hoje vereador, Roberto Carlos Rodrigues de Carvalho, conhecido como Parada Enfermeiro (PV).

“Sou profissional de saúde, e sei no dia a dia o quanto precisávamos de um veículo como esse. Agradeço ao deputado Wancley por atender nosso pedido, para transportar as pessoas que precisam. Ele é comprometido com a região, e tem nos ajudado muito”, pontuou Parada.

A ambulância foi designada para atender as demandas de saúde do município. “Enquanto deputado tenho trabalhado muito; e para Vale de São Domingos não é diferente. A pedido do prefeito, vice e vereadores, foi possível destinar esse importante instrumento para o município”, pontuou Wancley.

Ainda segundo o parlamentar, além de cumprir o papel constitucional, a Assembleia inova com essa ação. “Com coragem é possível fazer diferente. Precisamos nos unir e trabalhar para o bem comum. Os veículos atendem as especificidades dos municípios do interior que, na maioria das vezes, enfrentam estradas mal conservadas e em péssimas condições de trafegabilidade”, finalizou o deputado.

Modernas – As ambulâncias adquiridas são do modelo Sprinter Mercedes-Benz 4×2. Cada ambulância custou R$ 163,3 mil, e pelas especificações técnicas podem receber adaptações para se tornarem Centro de Tratamento Intensivo Móvel (CTI).

Por: Eduardo Cardoso.