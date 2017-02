Veja 3 passos para abater o boi antes dos 24 meses

Abater um boi com menos de 24 meses é um desafio constante no cotidiano do pecuarista brasileiro. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Pecuária ouviu o professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Carlos Silveira, que deu dicas valiosas para conseguir terminar o animal antes deste período.

Segundo Silveira, o pecuarista precisa seguir apenas três passos para atingir o resultado desejado:

“Suplementar no período da seca, que pode durar de junho a outubro. Recomendamos fazer uma suplementação proteica para que os micro-organismos do rúmen cresçam e consumam a macega do pasto. Recomendamos suplementar com 1 a 1,5 grama por quilo do boi”

“O processo é muito simples, colocar essa suplementação no cocho de sal e eles vão lambendo aos poucos, o que permite ganho de quilos de até 300 gramas, dependendo da quantidade de macega que o pasto tem. Não deixa perder tempo no inverno”

“O segundo passo seria suplementar no período das águas, de outubro a maio, com um proteico energético para fornecermos 3 gramas por quilo de peso do boi. Eles chegam a ganhar 300 gramas a mais de peso do que o pasto proporcionaria”

“Um pasto que fornece 500 gramas por dia, nós podemos adicionar essa suplementação, chegando a 800 gramas por dia”

“O terceiro passo seria confinar esse boi, para ele não passar duas secas consecutivas na pastagem. Se deixarmos de junho para frente, ele vai estragar a passagem e não ganharia peso para terminar em 24 meses”

“De 500 a 1 mil cabeças, usamos o confinamento a pasto, que é um confinamento para que o boi ande pouco. Em cada hectare, eu colocaria seis cabeças, suplementando o capim com ração de confinamento. O boi pode ganhar 1,4 Kg por dia, passando dos 500 Kg”