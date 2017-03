Vale do Sol é mais uma vez reconhecida como Instituição Particular de Ensino em Pontes e Lacerda

A cerimônia de premiações, que reconheceu os melhores de 2017 aconteceu no mês passado e homenageou mais de 70 segmentos comerciais e profissionais.

A instituição foi apontada como líder em qualidade nos serviços oferecidos.

Com a missão de capacitar seus alunos do ponto de vista acadêmico, a Escola Vale do Sol surgiu em Pontes e Lacerda no ano de 2004 e conta hoje, com uma equipe de profissionais competentes, experientes e dedicados, além de materiais didáticos de equilíbrio entre as práticas pedagógicas tradicionais e práticas modernas, sempre seguindo as orientações dos parâmetros curriculares nacionais – O Sistema Anglo de Ensino.

Palavra da Direção:

Nossa meta é fazer com que nossos alunos entendam que um “valor” rege um posicionamento, define uma escolha ou determina uma palavra. Um valor adquirido é permanente e não pode ser usado de acordo com a conveniência da situação. Nosso exercício para a construção desse entendimento acontece diariamente nos pequenos detalhes ou nas grandes reflexões.

Referência em educação infantil, a Escola Vale do Sol foi mais uma vez reconhecida como Instituição Particular de Ensino, em Pontes e Lacerda.