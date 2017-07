Vacinação contra aftosa atinge índice recorde de 99,85% do rebanho em MT

A primeira etapa de vacinação contra febre aftosa, após a inversão das campanhas, foi a que atingiu o maior índice de vacinação dentro da série histórica do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT). Foram vacinados 28.919.110 bovinos e bubalinos, o correspondente a 99,85% de um total de 28.961.876 de animais existentes. Segundo o presidente do Indea, Guilherme Nolasco, o alto índice de vacinação é resultado de um trabalho de educação sanitária e da conscientização do produtor.

“Tínhamos um receio com a mudança das etapas, já estabelecidas há mais de 30 anos. Porém, mais uma vez, os resultados demonstram o compromisso do produtor com a defesa sanitária. Batemos um recorde, pois 99,85% é o maior índice já registrado na história do Indea. A conscientização do produtor rural em vacinar o rebanho foi de extrema importância. O trabalho de educação sanitária realizado pelos servidores do órgão, com inúmeras palestras para produtores, em assentamentos, em sindicatos rurais, reafirma o nosso compromisso com a sanidade do rebanho mato-grossense”, destacou Nolasco.

Em 2017, as etapas de vacinação contra febre aftosa foram invertidas em Mato Grosso, uma demanda antiga do setor, devido à dificuldade de manejo do rebanho no mês de novembro, período de maior incidência de chuva. Nesta etapa, realizada de 1º a 31 de maio, foi obrigatória a imunização de todos os bovinos e bubalinos de todas as idades, de mamando a caducando, com exceção para os animais de propriedades localizadas no baixo pantanal mato-grossense.

A última ocorrência de febre aftosa em Mato Grosso foi registrada em 1996. Atualmente, o estado é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa com vacinação. O Estado caminha para a retirada da obrigatoriedade da vacinação, porém, é preciso manter os índices de vacinação superiores a 99% e a atualização cadastral do rebanho e propriedades.

Para o diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Antônio Carlos Carvalho de Sousa, os resultados da campanha demonstram o comprometimento do produtor com a sanidade animal. “É uma grande satisfação saber que o produtor está dando resposta ao programa de defesa sanitária. E os números mostram, cada vez mais, a nossa responsabilidade com a qualidade sanitária do nosso rebanho. Temos que contribuir com a sanidade, uma vez que necessitamos produzir carne com qualidade para o nosso mercado consumidor”.

Por: Dayanne Santana | Sedec-MT.