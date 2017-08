Unidade Móvel do Hospital de Câncer realiza atendimentos em Nova Lacerda

A Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Cuiabá esteve em Nova Lacerda no fim da semana passada e realizou mais de 400 procedimentos de prevenção e identificação do Câncer. A ação aconteceu nas dependências do PSF I e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde juntamente com a Secretaria de Assistência Social.

Quem esteve mais uma vez à frente dos trabalhos foi o coordenador do Leilão Beneficente em prol ao Hospital de Câncer de Cuiabá e vereador, Claudiney da Silva. “A presença dessa Unidade Móvel em nosso município tem uma grande importância, pois contribui muito para a identificação do câncer, que quanto mais cedo for diagnosticado, maior será a chance de cura”, disse ele.

A carreta é totalmente equipada e preparada para atendimentos médicos preventivos ao Buco Maxilo, Câncer de Mama, Próstata, Pele e Colo do Útero.

Segundo Claudiney, esta ação é fruto das campanhas de arrecadação promovidas anualmente pela coordenação do Hospital de Câncer em Nova Lacerda e evita que o paciente se desloque até capital do estado, em busca de atendimento.

Por: Leandro Régis / Da Redação.