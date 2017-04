UNEMAT vestibular do semestre letivo 2017/2

A UNEMAT publicou o edital para o vestibular do semestre letivo 2017/2. Serão oferecidas duas mil, trezentos e quarenta vagas em 10 campus da UNEMAT no Estado. No campus de Pontes e Lacerda serão oferecidas: 40 vagas para o curso de direito, 40 vagas para o curso de letras e 40 vagas para o curso de zootecnia.

As inscrições serão realizadas unicamente via internet no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular no período de 10 de abril a 21 de maio.

A inscrição poderá ser realizada com isenção da taxa de inscrição ou com o pagamento da taxa, que é no valor de R$ 100,00

No caso de isenção de taxa, esta será realizada exclusivamente do dia 10 de abril ao dia 13 de abril pela internet. No entanto, para fazer jus à isenção do pagamento da taxa, é necessário que o candidato se enquadre em uma das situações previstas no edital: renda familiar inferior a 2 salários mínimos, aquele que é doador regular de sangue ou profissional técnico da UNEMAT. Caso cumpra com os requisitos, o candidato deve providenciar toda a documentação descrita no edital, preencher um requerimento próprio e após enviá-lo pela internet, o candidato deverá obrigatoriamente imprimir e assinar o requerimento e juntar a documentação necessária.

Após juntar a documentação, o candidato deve comparecer até o dia 17 de abril na coordenação da UAB, que é o nosso posto autorizado, para protocolar o pedido de isenção .

UAB: Av. Bom Jesus, 643. Horário de funcionamento: das 8h às 11h e das 14h às 17h

Vale lembrar que Pontes e Lacerda é um polo de aplicação de provas. Sendo assim, o candidato pode se inscrever para qualquer curso da UNEMAT de outros campus e escolher Pontes e Lacerda como local de realização da prova no ato da inscrição.

Resultado do pedido de isenção: a partir de 03 de maio no site da UNEMAT.

As provas serão realizadas no dia 25/06/2017 das 8h às 13h

A divulgação do resultado preliminar está prevista para 10/07 no site da UNEMAT para consulta individual

Resultado final a partir do dia 11/08/2017

O período letivo 2017/2 terá início no dia 04 de setembro de 2017.

Dúvidas entrar em contato através do e-mail: covestpl@unemat.br ou pelo telefone 3266-8100

ATENÇÃO: A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO COBRA MENSALIDADE. O ACADÊMICO APROVADO FARÁ SEU CURSO GRATUITAMENTE DO INÍCIO AO FIM.