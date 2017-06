Unemat realiza Vestibular em 14 cidades neste domingo (25)

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realiza neste domingo (25) as provas do Vestibular 2017/2 em 14 cidades mato-grossenses: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

As provas terão início às 8 horas e se estenderão até às 13 horas. No dia de realização das provas, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, já que os portões dos estabelecimentos de aplicação de provas serão fechados, impreterivelmente, às 8 horas, não sendo permitido ingresso de candidatos ao local de realização das provas após esse horário.

Os vestibulandos podem conferir o nome do estabelecimento, endereço e sala onde farão as provas no site www.unemat.br/vestibular, por meio de consulta individual, contendo nome, número do documento de identidade, curso pretendido, opção de língua e vaga.

O vestibular compreende duas fases, em etapa única: a primeira consta de quatro provas objetivas com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a segunda etapa constitui-se de prova de redação.

O candidato deverá comparecer munido somente de documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, fabricada inteiramente em material transparente. Não será permitido o ingresso de candidatos na sala de aplicação de prova que não forem identificados por um dos documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto).

Não será permitida a entrada no estabelecimento de aplicação de provas de candidatos alcoolizados ou portando arma. Não será permitida a entrada na sala de aplicação de provas de candidatos portando livros, códigos, impressos ou qualquer outra fonte de consulta; relógio de qualquer espécie; óculos escuros; lápis, lapiseira ou grafite; marca-texto; borracha; qualquer acessório de chapelaria (chapéu, boné, gorro, etc); aparelhos eletrônicos, como calculadora, telefone celular, tablet, gravador, pendrive, mp3 player, controle de alarme (de portão, carros, motos, etc), notebook, máquina fotográfica, etc.

Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem fornecida pela equipe de aplicação, telefone celular, qualquer outro equipamento eletrônico desligado e todos os objetos proibidos pelo Edital. A embalagem deverá ser depositada embaixo da carteira, não podendo ser manipulada durante toda a aplicação das provas, sob pena de ser eliminado. É aconselhável que o candidato retire a bateria do celular, garantindo que nenhum som seja emitido. A embalagem somente poderá ser aberta fora do estabelecimento de aplicação de provas, na rua. O candidato que tiver seu telefone celular ou outro aparelho eletrônico emitindo sons ou ruídos será eliminado.

Vagas

Nesta edição, o Vestibular disponibiliza 2.420. A Unemat adota sistema de ações afirmativas: todos os cursos oferecidos destinam 30% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, e reservam 25% para candidatos negros ou pardos e 5% para candidatos indígenas, pelo Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial (PIIER). As outras 40% das vagas são para ampla concorrência.

O resultado final será divulgado a partir do dia 11 agosto.

Por: Assessoria.