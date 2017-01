Uilson José da Silva é empossado prefeito de Nova Lacerda

Leandro Régis

Da Redação

O prefeito de Nova Lacerda, Uilson José da Silva, (DEM) e seu vice, Valmir Alves, (PMDB) foram empossados ao cargo na manhã do dia 1º de janeiro, na sede do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Amigos, servidores públicos e familiares participaram da cerimônia, que foi conduzida pelo presidente do Legislativo Municipal, José Célio Mariano (DEM).

E emoção foi o que não faltou, tanto para Valmir Moretto (DEM), que deixa o comando, após 8 anos de uma ótima gestão, quanto para o empresário Uilson, que chega para o seu primeiro desafio na vida pública.

Após entregar a chave simbólica da cidade ao novo prefeito, Valmir Moretto agradeceu a população, falou sobre a sensação de dever cumprido e desejou sorte ao sucessor, alertando-o sobre a enorme responsabilidade assumida ao ser anunciado prefeito de uma cidade em desenvolvimento como Nova Lacerda.

Já o novo prefeito, falou sobre a satisfação de assumir o comando administrativo, com a certeza e toda a confiança que ele fará um governo igual, ou melhor, que o do Valmir Moretto.

Em obediência ao regimento interno da Câmara Municipal, os vereadores eleitos no último pleito só tomarão posse no dia 1º do próximo mês.