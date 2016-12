UFMT divulga edital de 1.140 vagas para cursos de graduação a distância

Vagas são para ciências naturais, matemática, pedagogia e administração. Inscrições serão realizadas no período de 6 a 16 de fevereiro de 2017.

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) divulgou nesta terça-feira (27) a abertura de dois editais para cursos de graduação na modalidade a distância. De acordo com a instituição, serão ofertadas 1.140 vagas nos cursos de licenciatura e bacharelado em ciências naturais, matemática, pedagogia e administração pública. As inscrições estão previstas para começarem em fevereiro de 2017.

Os editais foram publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Para ver o edital dos cursos de licenciatura, clique aqui.

Para ver o edital dos cursos de bacharelado, clique aqui.

São ofertadas 1.140 vagas, distribuídas entre os cursos de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática – polos de Aripuanã, Canarana, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte e Ribeirão Cascalheira (350 vagas); em Matemática – polos de Alto Araguaia, Aripuanã, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Ribeirão Cascalheira (300 vagas); e em Pedagogia – polos de Água Boa, Canarana, Juara, e Primavera do Leste. (240 vagas) e de bacharelado em Administração Pública – polos de Água Boa, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e Cuiabá(250 vagas), no âmbito do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 6 a 16 de fevereiro de 2017,por meio da internet. Será cobrada uma taxa de R$ 90.

As inscrições deferidas serão divulgadas a partir do dia 22 de fevereiro. O local de realização das provas será divulgado a partir do dia 8 de março. As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 12 de março. O resultado final será divulgado no dia 13 de abril de 2017. A matrícula deverá ser efetivada nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2017.

Do G1 MT

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/12/ufmt-divulga-edital-de-1140-vagas-para-cursos-de-graduacao-distancia.html