TV Guaporeí promove debate com candidatos a prefeito de Pontes e Lacerda

Afiliada da Rede Record em Pontes e Lacerda, a TV Guaporeí realizou na manhã desta segunda-feira (19/09), por volta das 11h, seu debate com os candidatos a prefeito do referido município. Em tempo real, o debate foi transmitido pela Rádio Continental FM e também pela fan page (facebook) da emissora.

Alcino Barcelos (PRB); Kiko Forin (DEM) e Romes Ferreira de Amurim (PSD) chegaram com certa antecedência à emissora, se cumprimentaram e logo depois, reuniram-se com suas respectivas assessorias.

Apresentado por Antônio Luiz Neto, o debate ocorreu com certa cordialidade, teve duração de duas horas e meia e levou as propostas de cada candidato, em administração da saúde, educação, geração de emprego e renda, segurança pública, mobilidade urbana e saneamento básico.

Os candidatos tiveram dois minutos cada um para se apresentarem à população. No bloco seguinte, responderam questionamentos de entidades locais. No penúltimo bloco e de maior expectativa, um candidato perguntava e o outro respondia. E por fim, no último bloco, tiveram tempo para os agradecimentos e as considerações finais.

Ao fim da transmissão, os candidatos avaliaram o momento e falaram sobre a importância dos debates, que funcionam como ferramentas de decisão para o eleitorado e servem para avaliar ideias, metas de governo e principalmente, o perfil de cada candidato.

Alcino Barcelos parabenizou o diretor, Antônio Luiz Neto e toda a equipe TV Guaporeí pela contribuição dada à Pontes e Lacerda e região durante esses anos. Segundo o candidato, o debate é de grande relevância para o processo democrático do dia 02 de outubro e serve para mostrar ao cidadão, o perfil de cada candidato.

Kiko Forin avaliou a importância dos debates, mas por não se considerar político, relatou que fica atrás de seus oponentes, que se utilizam de ‘palavras polidas’ para convencer o eleitorado.

Romes disse acreditar em sua ideia de governo para Pontes e Lacerda e que a mesma tem sido transmitida com sucesso aos telespectadores.

Já o diretor das emissoras de TV e Rádio, Antônio Luiz Neto agradeceu a população pela grande audiência e sintonia alcançada durante o debate e desejou sorte aos candidatos na corrida pela sucessão municipal.

Por: Leandro Régis