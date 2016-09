TV Centro Oeste realiza debate com candidatos a prefeito de Pontes e Lacerda

No ano em que comemora seus 25 anos de Pontes e Lacerda, a TV Centro Oeste, afiliada ao SBT, segue mostrando a sua importância na sociedade ao atuar como veículo de informação.

Ontem (10/09), a emissora transmitiu em horário nobre da TV, o primeiro debate com os candidatos a prefeitura de Pontes e Lacerda: Alcino Barcelos (PRB), Kiko Forin (DEM) e Romes Ferreira Amurim (PSD).

Apresentado por Eridson Vieira, o debate aconteceu de forma tranquila, com duração aproximada de duas horas e abordou diversos assuntos, entre eles, a saúde, educação, mobilidade urbana e rural, saneamento básico, assistência social, e outros.

No primeiro bloco, os candidatos tiveram dois minutos cada um para se apresentarem à população. No segundo, responderam questionamentos preparados pela emissora. No terceiro, os candidatos puderam responder a perguntas elaboradas e enviadas pela população. No penúltimo bloco e de maior expectativa, os candidatos perguntavam e respondiam entre si. E por fim, no último bloco, tiveram tempo para os agradecimentos e as considerações finais.

Direcionados especialmente para os eleitores indecisos ou para aqueles que tendem a não defender bandeira ou ideologia política, os debates funcionam como ferramentas de decisão para o eleitorado e servem para avaliar ideias, plano de governo e principalmente, o comportamento de cada candidato, quando colocado sob pressão.

O candidato Alcino Barcelos parabenizou a TV Centro Oeste por transmitir o referido debate e muito mais, pela seriedade e imparcialidade com que foi dirigido. Segundo ele, o debate é muito importante para as eleições e serve para apresentar o perfil de cada candidato.

O democrata Kiko Forin avaliou o momento de forma positiva e falou sobre o grau de importância do debate para que os eleitores possam conhecer e avaliar os candidatos, porém, disse que as regras e formalidades do debate faz com que o candidato não se sinta a vontade para dizer tudo o que pensa sobre isso ou aquilo.

Romes Amurim também parabenizou a emissora pela iniciativa e se disse tranquilo após o debate. O mesmo disse acreditar que sua ideia de governo para Pontes e Lacerda foi transmitida com sucesso aos telespectadores.

O próximo debate televisivo com os candidatos será transmitido pela TV Guaporeí (Record) no dia 19 deste mês, às 11hs.