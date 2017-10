Tudo pronto para a 19ª Festa do Peão de Jauru; Evento começa nesta quinta-feira (19/10)

Os Amigos do Rodeio informam que está tudo pronto para as emoções do 19º Rodeio de Jauru.

A festa é realizada pelos Amigos do Rodeio, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, e coordenada pela Equipe Renato Souza (ERS), que possui os melhores profissionais do mercado rodeístico na atualidade.

Para animar o público, a festa contará com os agitos e energia positiva da banda BUANA, todas as noites. No sábado (21/10), tem um mega show nacional com a sensação do sertanejo, Manutti.

Por: Leandro Régis / Da Redação.