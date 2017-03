A 14ª edição da Trilha das Águas acontece nos dias 01 e 02 de abril e promete ser recorde de participação. Além de aventureiros locais, o tradicional evento já inscreveu participantes de toda a região do Vale do Guaporé.

O percurso compreende cerca de 150 km, com saída da Feira Municipal, no sábado (01/04) pela manhã, e retorno à cidade no domingo (02/04) á tarde.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste e é certeza de muita adrenalina e emoção, apreciando toda a beleza da fauna e da flora existente na região. “Esse é uns dos grandes eventos do nosso município e também da região do Vale do Guaporé, tanto que já esta na 14ª edição. A Prefeitura tanto apóia como incentiva o esporte, o lazer e o turismo em nossa cidade”, diz o prefeito Odair.