Tribunal faz registro de Chiquitanos em Porto Esperidião

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do programa Justiça Comunitária, levou dignidade e cidadania a índios e descendentes da etnia chiquitana no município de Porto Esperidião. A ação contou com a parceria da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e foi realizada na semana passada. Ao todo, foram mais de três mil atendimentos.

Segundo o coordenador do programa Justiça Comunitária, juiz José Antonio Bezerra Filho, este trabalho é um projeto ousado que leva cidadania e aproxima a Justiça do cidadão. “Estas ações são fantásticas e nossa parceria com a Setas está dando bons frutos. Entendo que seja uma forma de reforçar a credibilidade do Poder Judiciário, a ética e a inclusão dos povos indígenas nos mais longínquos rincões desse nosso maravilhoso Estado”, ponderou o magistrado.

Em Porto Esperidião foram realizados 3.265 atendimentos de cidadania, beneficiando 183 pessoas, enquanto em Vila Bela 678 índios chiquitanos foram atendidos e 4.905 serviços prestados. Entre os serviços oferecidos pelo mutirão estão a solicitação e 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, emissão de Carteira de Trabalho, 2ª via de CPF, fotos 3/4, fotocópia, orientações e encaminhamentos sobre programas sociais.

A Secretaria de Estado de Saúde faz a declaração de nascido vivo e emissão de cartão SUS. Já a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) leva o Instituto de Identificação para a emissão de Carteira de Identidade (RG) – 1ª e 2ª via. A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer realiza a emissão de escolaridade e cadastro de estudantes.

Também são parceiros no Projeto o Ministério Público Federal, com orientações jurídicas e sobre a aquisição de nacionalidade brasileira, a FUNAI com orientações e Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani), o INCRA com solicitação de 1ª via de CPF, Justiça Comunitária com orientação jurídicas, Defensoria Pública com atendimentos jurídicos e encaminhamentos, o DETRAN com palestras e distribuição de material educativo e o TRE para solicitação de título de eleitor, além das prefeituras dos municípios que sediam o projeto.

Fonte: Correio Cacerense.