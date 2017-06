Três municípios da região oeste serão contemplados com regularização fundiária

“Muito mais que um título, é respeitar e dar dignidade aqueles que sonham em ter a segurança de seus imóveis regularizados”, disse o deputado Dr. Leonardo (PSD), durante o lançamento do programa “Endereço Certo”, nesta quarta-feira, no Palácio Paiaguás.

O programa tem por objetivo promover a regularização fundiária urbana dos imóveis pertencentes à carteira Imobiliária da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (Cohab-MT), em 39 municípios. Cáceres, Mirassol D’Oeste e Araputanga estão entre as cidades.

Em Araputanga será regularizado a situação do conjunto habitacional, Jardim dos Ipês com 98 unidades; em Cáceres Vila Mariana (Cohab Velha), São Luiz (Cohab Nova) e Vitória Régia, no total de 1220 unidades e em Mirassol os conjuntos Juruena I e Juruena II, com 184 unidades habitacionais atendidas.

“Há anos a população espera por essa medida. Em Cáceres, por exemplo, existem bairros que não estão no mapa da cidade. As pessoas vivem em situação de insegurança, não tem título de propriedade, não podem acessar linhas de crédito e, muitas vezes, não contam com ser­viços básicos como distribuição de água, energia elétrica, correios, coleta de lixo e saneamento. A regularização é uma forma de trazer segurança e dignidade a essas famílias”, ressaltou.

Dr. Leonardo se diz honrado por fazer parte dessa grande conquista e afirmou que este trabalho será contínuo e estendido aos demais municípios da região, bem como as comunidades rurais; trabalho que ele já vem desenvolvendo junto ao Instituo de Terras de Mato Grosso (Intermat), através de uma proposta sua intitulada “Bora Regularizar?”. A medida já deu resultado em dois municípios, Jauru e Figueirópolis.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.

Foto: Gcom-MT / Maria Anffe.