Traficante capota carro com quase 1 tonelada de maconha durante fuga no MS

Um traficante, que não teve a sua identidade divulgada, foi preso no sábado (27), após capotar um carro com uma tonelada de maconha, na BR-060, em Nioaque, na região oeste de Mato Grosso do Sul. Outro homem e um casal, que seguiam em dois carros fazendo a função de batedores, também foram presos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes desconfiaram do carro que passou em frente a base da PRF, em Guia Lopes da Laguna e parecia estar muito pesado.

O motorista percebeu que seria abordado e fugiu em alta velocidade. Os policiais pediram apoio à Polícia Militar de Nioaque, que fez uma barreira na rodovia.

Ao tentar desviar da barreira, o carro saiu da pista e capotou. Vários tabletes de maconha ficaram espalhados pela rodovia. Foram apreendidos 998 quilos do entorpecente. O motorista tentou fugir e se esconder no meio do mato, mas foi capturado.

Os policiais suspeitaram do envolvimento de três pessoas que seguiam pela rodovia em outros dois carros. O casal e o homem foram abordados e confessaram que ajudavam no transporte da droga.

O entorpecente, os veículos e os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Nioaque, onde o caso foi registrado.

Fonte: Agora MT.