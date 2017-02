Trabalhador morre após ser arrastado por correnteza em Reserva do Cabaçal

A vítima foi arrastada pela correnteza do córrego Dracena e seu corpo foi encontrado a cerca de 300 metros do local inicial

Um trabalhador morreu afogado na tarde da última quinta-feira (02/02), após ser arrastado pelas correntezas do córrego Dracena, em Reserva do Cabaçal (a 380 km de Cuiabá).

Identificada como Silvano Nelos de Jesus, 24 anos, a vítima era boiadeiro e retornava da invernada com outros dois companheiros.

A Polícia Militar esteve no local e segundo informações do Boletim de Ocorrência, o jovem trabalhador foi surpreendido pela força das correntezas do córrego quando tentava atravessá-lo. O homem era morador e funcionário da Estância Dois Corações, que fica nas proximidades do local do incidente.

O corpo da vítima foi arrastado por cerca de 300 metros e só foi encontrado no início da noite.

Por: Leandro Régis / Da Redação