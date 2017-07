Torneio de Futebol Society mobiliza veteranos em Nova Lacerda

A Secretaria de Esporte e Lazer encerrou mais uma competição em Nova Lacerda. O Torneio Municipal de Futebol Society para veteranos mobilizou atletas e amantes do esporte amador.

O evento aconteceu no Mini Estádio Hildebrando Hoffmann, contou com a participação de 6 equipes locais e deu R$ 1.000 em premiação. A equipe Turma do Shok se deu bem e sagrou-se campeã do certame.

O secretário Ivaldo Souza agradeceu as equipes pela participação e parabenizou os atletas de um modo geral pela disciplina e lealdade dentro das quatro linhas. O mesmo também agradeceu o prefeito Uilson José da Silva (DEM) pela atenção e suporte oferecido aos competidores, bem como à Câmara de Vereadores que sempre demonstra apoio aos eventos da Secretaria.