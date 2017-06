Tios sãos presos suspeitos de abusar sexualmente das sobrinhas em Pontes e Lacerda

A Polícia Judiciária Civil prendeu dois homens acusados de estupro de vulnerável de sobrinhas. Em um caso, o homem abusou de três meninas e outro cometeu crime contra a sobrinha de apenas 10 anos. Ambos os casos ocorreram na região Oeste do Estado.

Primeiro Caso:

J.A.S., 33 anos, é acusado praticar os abusos sexuais contra as três sobrinhas por diversas vezes, em datas não determinadas. Ele teve o mandado de prisão cumprido na zona rural de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste).

De acordo com as investigações, o tio abusava das meninas há mais de quatro anos mediante ameaças. As vítimas atualmente têm 19, 17 e 14 anos. Segundo elas, o tio era agressivo e, entre as suas inúmeras ações, acariciava as partes íntimas das meninas, arrancava a roupa delas a força e chegou a consumar a conjunção carnal com uma delas.

Em depoimento, as vítimas disseram que contavam a mãe sobre os abusos, mas que ela não acreditava e fazia “vista grossa” por depender financeiramente do irmão.

Segundo Caso:

Em Conquista D’Oeste, o suspeito R.N.S.L., 47 anos, teve a ordem de prisão decretada após familiares de a vítima procurarem a polícia para relatar o abuso do tio contra a sobrinha de apenas 10 anos de idade.

Segundo as investigações, o suspeito estava hospedado na casa da irmã e, nos momentos em que ficava sozinho com a vítima, pedia que a sobrinha tocasse o seu órgão genital. Com o mandado expedido pela Justiça, o suspeito foi preso, na quarta-feira (31), no município de Comodoro (644 km a Oeste).

Por: PJC/MT.

Imagem: Ilustração.