Tenente Mário assume comando da Polícia Militar em Jauru

A Polícia Militar do estado de Mato Grosso nomeou e apresentou na noite de segunda-feira (26/06), o 2º Tenente PM, Gabriel Lucas Lopes Mário como novo comandante do 1º Pelotão de Jauru. A troca de comando aconteceu no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores e reuniu diversas lideranças.

Além do prefeito, Pedro Ferreira de Souza (PSD), a solenidade recebeu o vice-prefeito municipal, Waldir Garcia (DEM), o presidente do Legislativo Municipal, João Leite (PSD), o Dr. José Nilson Ramalho, representando o Rotary Club e Alice Fante, que na ocasião representou o deputado estadual, Wancley Carvalho (PV). Quem também esteve na cerimônia foi o Tenente Coronel PM, José Antônio Gomes Chaves comandante titular do 12º Comando Regional da Polícia Militar.Mário chega para ocupar a vaga deixada pelo 2º Tenente PM, Paulo Antônio Lopes Capobianco, à frente da corporação desde o dia 04 de Agosto de 2016.

Apesar de jovem, o novo comandante possui experiência. Bacharel em Segurança Pública, o mesmo atuou como chefe da Seção de Marketing e Comunicação Social do 10º Comando Regional (CR), em Cuiabá.

Por: Leandro Régis / Da Redação.