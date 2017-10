Temporal causa estragos em Vila Bela

O calor intenso e a alta umidade relativa do ar contribuíram para a ocorrência de chuva forte, acompanhada de vento e granizo, no último fim de semana em Vila Bela da Santíssima Trindade.

O vento destelhou casas, derrubou postes do sistema de iluminação do campo de futebol da Beira Rio, derrubou árvores e arrancou parte da cobertura de um frigorífico em construção, no Bairro Jardim Aeroporto. Algumas ruas ficaram alagadas.

A assessoria da Prefeitura informa que apesar do susto e dos prejuízos, não há registro de feridos. A Secretaria Municipal de Assistência Social já iniciou um levantamento das famílias atingidas pelo desastre.

Por: Leandro Régis / Da Redação.

Fotos: Walmir Toledo via WhatsApp.