Temperatura cai e fim de semana deve ser de clima fresco em Cuiabá, diz Inpe

Na capital, não deve passar de 33º C e, em Chapada, a máxima é de 27º C. Há chances de chover no fim de semana, segundo os meteorologistas.

A temperatura em Cuiabá caiu nesta sexta-feira (31) e os termômetros não devem passar de 25° C; Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o céu deve permanecer nublado e há chances de chover durante o fim de semana.

Os meteorologistas preveem mínima de 23° C e máxima de 33º C para este sábado (1°). O dia também deve ter chuva a qualquer hora do dia. A probabilidade de chover durante o primeiro dia de abril é de 80%.

No domingo (2), o tempo também deve ficar nublado e existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A mínima prevista é de de 23% e a máxima, de 33%.

Localizada em uma região de maior altitude, Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, deve registrar temperatura de, no máximo, 27°C. No sábado, a probabilidade de chover é de 73%. O tempo permanecerá nublado e com chuvas isoladas.