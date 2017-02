TCU libera e Sinfra/MT deve aumentar valor da obra de restauração das rodovias 175 e 248

A obra de restauração de um trecho de 68 quilômetros das rodovias MTs 175 e 248, que liga o município de Araputanga a Jauru, custará 76,65% a mais do que o seu valor previsto inicialmente. Conforme termo de aditivo assinado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), serão repassados mais R$ 6.685.592,36 milhões para que a obra seja concluída.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (22), o valor total da obra, com o aditivo, será de R$ 15.408.232,10 milhões. A previsão inicial era de que a restauração custasse R$ 8.722.639,74 milhões para os cofres públicos.

Segundo o governo, a restauração está sendo feita com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

A obra atualmente está sendo realizado pela empresa Construtora Campesatto Ltda. Porém, a restauração do trecho das rodovias estaduais foi iniciada pela Terra Norte, que teve o contrato rescindido pelo Estado.

As dificuldades no trecho da MT-248 que liga Araputanga a Jauru são constantemente relatadas por motoristas que trafegam pela via. Os diversos buracos trazem riscos àqueles que utilizam a rodovia. A restauração faz parte do pacote de obras do Pró-Estrada, que, conforme o Governo do Estado, tem como objetivo principal melhorar

rodovias estaduais.

OUTRO LADO

Em comunicado, a Sinfra informou que decidiu aditar o contrato da restauração em 76,65% para “assegurar a continuidade das obras e a economia de recursos públicos”. A pasta ainda informou que o valor acrescentado à obra foi definido com base em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite tais aditivos. “A Sinfra apresentou diversos aspectos técnicos que justificam a necessidade da obra, como palhinha de vantajosidade considerando a realização do aditivo em vez de uma nova licitação, que envolveria muito mais recursos públicos e levaria mais tempo. Deste modo, a obra ganhará ritmo neste ano de 2017 garantindo mais qualidade de vida para as pessoas que vivem na região, o ir e vir e estimulando a economia local”, relata comunicado da secretaria.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), decidiu aditar o contrato envolvendo a obra de reconstrução de quase 68 km da rodovia MT-248, no município de Jauru, para assegurar a continuidade das obras e a economia de recursos públicos. Há anos, a rodovia não recebia a devida obra de recuperação definitiva, que vai ser proporcionada por este contrato.

A rodovia MT-248 será reconstruída beneficiando os municípios de Jauru, Araputanga, Indiavaí e Figueirópolis D’Oeste. Com base em uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que permite este tipo de medida, a Sinfra apresentou diversos aspectos técnicos que justificam a necessidade da obra, como palhinha de vantajosidade considerando a realização do aditivo ao em vez de uma nova licitação, que envolveria muito mais recursos públicos e levaria mais tempo.

Deste modo, a obra ganhará ritmo neste ano de 2017 garantindo mais qualidade de vida para as pessoas que vivem na região, o ir e vir e estimulando a economia local.

Texto: Vinícius Lemos.

Fotos: Leandro Régis.