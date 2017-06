Taques recebe prefeito e vereadores de Glória D’Oeste

Na tarde de quarta-feira (21/06) vereadores e o prefeito de Glória D’Oeste (300 km de Cuiabá), Paulo Remédio (PSB) estiveram na capital do estado para discutir algumas demandas com o governador Pedro Taques (PSDB).

A reunião foi organizada pela secretária adjunta de Relações Políticas com Municípios e Sociedade Civil Organizada, da Casa Civil, Paola Reis, que esteve presente intermediando as demandas com o governador.

Os parlamentares e o prefeito de Glória D’Oeste pediram a reinauguração do Indea local e cerca de 6 km de asfalto na MT-339.

As demandas foram encaminhadas para as secretarias responsáveis. Na sequência os vereadores e prefeitos se reuniram com os secretários de Estado de Infraestrutura, Marcelo Duarte; de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon; e de Cidades, Wilson Santos, para providências sobre os pedidos feitos para o governador.

Por: Leandro Régis / Da Redação.