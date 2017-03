Taques entregará maquinários e anunciará pavimentação da Estrada do Matão na quarta

O governador Pedro Taques anunciará, nesta quarta-feira (08.03), no município de Pontes e Lacerda (457 km de Cuiabá), o edital de licitação da pavimentação da popular da Estrada do Matão (MT-473), e entregará maquinários à Associação do Matão, que ficará responsável pela manutenção do trecho de terra em parceria com o Governo do Estado. As menos quatro mil pessoas serão beneficiadas diretamente com as obras.

O evento está marcado para às 11h, desta quarta, no começo da Estrada do Matão, ao lado do posto Rondon. O governador entregará um conjunto de maquinários, composto por cinco caminhões basculares, duas motoniveladoras, uma escavadeira, um caminhão lubrificante e um cavalo mecânico com prancha.

Após a licitação que será realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), serão asfaltados sete quilômetros de estrada na MT-473 (entre o município de Pontes e Lacerda e o trevo conhecido como Pé de Galinha).

Além disso, o Governo do Estado, por meio da Sinfra, firmou uma parceria com a Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade para construção de uma ponte de concreto, com extensão de 55 metros sobre o Rio Capivari, localizado na MT-199, perímetro urbano de município.

A programação segue com a vistoria de diversas rodovias, entre elas, a rodovia MT-248 (Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí), além do anúncio do projeto da pavimentação da estrada que dá acesso ao frigorífico do município de Araputanga. Outras rodovias, como a MT-170 e 175 serão vistoriadas nestes dias.

As ações fazem parte da Expedição Pró-Estradas, que integra a Caravana da Transformação, programa que tem levado mais cidadania aos moradores dos municípios de Mato Grosso.

Por: Betell Fontes | SINFRA-MT.

Foto: TV Centro Oeste.